يوفنتوس يحسم قمة أتالانتا ويقترب من التأهل لدورى الأبطال

حسم يوفنتوس فوزه على مضيفه أتالانتا 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي يوفنتوس سامويل إلينج جونيور في الدقيقة 56 ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع يوفنتوس إلى 66 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أتالانتا عند 58 نقطة في المركز السادس.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي ليوفنتوس بعد ثلاث هزائم متتالية وتعادل، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لأتالانتا بعد تعادل في مباراة وثلاثة انتصارات متتالية.

وقفز اليوفي للمركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو، ليعزز موقفه ويقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس استفاد من قفزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما تمكن من عودة النقاط الـ 15 التي تم خصمها منه.

وجاء قرار مجلس الضمان الرياضي بعدما طعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة مختصة في شئون كرة القدم صدر في يناير الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.