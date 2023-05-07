الهجرة تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين بالخارج

تعلن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فتح باب التقدم للاتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة للاستراتيجية الجديدة من "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج"، ضمن توجهات الدولة المصرية للاستفادة من شبابنا بالخارج وربطهم بوطنهم الأم.

من جانبها قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إننا نفتح باب التقدم أمام شبابنا الباحثين بالخارج في مختلف المجالات، للالتحاق بـ"المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج"، الذي ينبثق عن "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج"، ويعد ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الهجرة لربط شباب العلماء المصريين بالخارج بوطنهم، تنفيذا لتوجهات ورؤى الدولة المصرية نحو تمكين الشباب المصري في المناصب القيادية، والتي تضمنت مشاركة العلماء والخبراء والشباب المصريين بالخارج بكافة مجالات التنمية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى عدد من التخصصات والمهام التي يتضمنها المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج وعلى رأسها كافة التخصصات العلمية، لتقديم أفكار وتوصيات وحلول علمية لمختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بشكل تطوعي، في ضوء استراتيجية تمكين الشباب.

وأضافت أن شباب المصريين الدارسين بالخارج، نواة حقيقية لجيل جديد مميز من الشباب المصري، الذي يمتلك جودة تعليم عالية في تخصصات مختلفة، ما يجعل الدولة أكثر حرصاً على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم، ودمجهم في خطط التنمية، إلى جانب دورهم المهم في الترويج للدولة المصرية بالخارج، والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي يحاول البعض الترويج لها خارجياً.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شروط التقدم للالتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو باحث أكاديمي في المجالات الطبية أو مختلف التخصصات الهندسية، ومجالات الاقتصاد المختلفة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات العلمية والابتكارية المختلفة، وأن يكون في المرحلة العمرية بين 20 إلى 45 سنة، بجانب تقديم مقترح متخصص في مجاله العلمي في 150 كلمة تتضمن أسباب تقدمه للالتحاق بالمجلس الاستشاري، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/W5CU5NjoBXbWACm47