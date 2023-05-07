الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمارة يحيل لجنة امتحانية بالجناين للتحقيق ومتابعات لتغطية القطاع الريفي

ياسر عمارة
ياسر عمارة

تتابع المديريات على مستوى جمهورية مصر العربية اليوم الثاني لامتحانات النقل في مختلف المحافظات حيث يستكمل طلاب النقل ومنهم الصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الاعدادى والأول والثاني الثانوي امتحاناتهم.

وتشكل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة عمليات مركزية على مستوى المحافظات بالاضافة إلى غرف عمليات في الإدارات التعليمية وفي المديريات على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس بضرورة الاهتمام بمدارسنا النائية ووضع أبناؤنا طلاب وتلاميذ مدارس القطاع الريفي على رأس قائمة الاهتمامات وتحديداً فترة الامتحانات.

وحرص ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على التواجد مبكراً صباح اليوم الأحد، وذلك للوقوف على سير وانتظام أعمال الامتحانات واستقرارها بمدارسنا النائية ووضع أبناؤنا طلاب وتلاميذ مدارس القطاع الريفي على رأس قائمة الاهتمامات وتحديداً فترة الامتحانات، كما نشر عمارة فرق المتابعات الميدانية بمدارس إدارة الجناين التعليميه للتأكد من استقرار سير اللجان الامتحانيه بها وإفادة غرفة عمليات المديرية التي يديرها سيد حمدان وكيل المديرية. 

كما كلف عمارة إدارة الأمن بالديوان والإدارات التعليمية بسرعة التعامل مع المواقف الطارئه التي تؤثر على استقرار العملية الامتحانية وكذلك التعاون مع غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية.

ومن ناحية أخرى فلم تتلقي غرفة عمليات المديرية ثمة شكاوى من امتحانات اليوم الثاني على التوالي سواء في مدارس التعليم العام أو التعليم الفني فضلًا عن إحالة مدير مدرسة بإدارة الجناين التعليمة وأربع من هيئات التدريس بذات المدرسة للتحقيق لعدم انتظام العملية الامتحانية داخل المدرسة والإهمال في أداء الواجب الوظيفي.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الأول والثاني الثانوي الامتحانات التربية والتعليم والتعليم

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