غداً انطلاق فعاليات مؤتمر البيئة الدولي الأول بجامعة سوهاج

تتطلق غداً بجامعة سوهاج فعاليات مؤتمر البيئة الدولي الأول تحت عنوان "الجامعات وتحديات الاستدامة و التغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة ان فعاليات المؤتمر تقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء طارق الفقي محافظ الاقليم،مضيفاً انه سيشارك بالمؤتمر 24 جامعة مصرية وعربية ومعهداً.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر أن الجامعات المصرية والعربية المشاركة بالمؤتمر هم جامعات سوهاج، أم درمان الإسلامية بالسودان، اليرموك، الجامعة الأردنية، جامعة الأنبار، الإسكندرية، الزقازيق، أسيوط، بنها، المنيا، حلوان، الجلالة، الوادي الجديد، جنوب الوادي، بني سويف، عين شمس، القاهرة، قناة السويس و جامعة دمنهور، وميريت الخاصة، بالإضافة الي جمعية أصدقاء الرياث الأردنية، معهد الكبد القومي شبين الكوم بجامعة المنوفية، معهد البحوث والدراسات العربية - جامعة الدول العربية، معهد الدراسات البيئية - جامعة العريش، جمعية الجنوب لتنمية الصناعات الصغيرة، المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، وزارة البيئة، مضيفاً ان عدد المشاركين 160 باحث و130 مستمع، بالإضافة إلى 30 ورقة بحثية.

وأضافت الدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور منها التعليم الخدمي وخدمة المجتمع أدوار جديدة في ظل الأزمات والكوارث العالمية، دور الجامعات والإعلام البيئي في التوعية بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، التحديات البيئية المستدامة (الطاقة النظيفة، تدوير المخلفات، ترشيد المياه، حماية المواقع الأثرية)، التنوع البيولوجي والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتحديات الاستدامة في ضوء رؤية مصر 2030م، بالإضافة إلى الآثار الصحية السلبية للتغيرات المناخية وسبل الوقاية منها، ريادة الأعمال الخضراء والمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية المستدامة في ظل الجمهوربة الجديدة.

وذكر الدكتور حمدي حسانين أمين المؤتمر، أن المحاور التي سيناقشها المؤتمر تضم ايضاً التنمية المجتمعية المستدامة ودور منظمات المجتمع المدني والأحزاب تماشياً مع توجيهات الجمهورية الجديدة، إلى جانب إنجازات مصرية لدعم الاستدامة ومواجهة التغير المناخي المعاصر، ودور الجامعات في تعديل اتجاهات المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، الي جانب تأثير التكنولوجيا والرقمنة في الجمهورية الجديدة، إعداد المعلم في ظل التغيرات التغيرات المناخية ورؤية مصر 2030، التحول إلى الاقتصاد الاخضر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.