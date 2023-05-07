الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

"فاجنر" تتلقى إمدادات عسكرية وتعلن بقاءها فى باخموت لمواجهة أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

تخلى يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم، على ما يبدو عن خطط لسحب قواته من باخموت في شرق أوكرانيا، بعد أن تلقى وعدًا الليلة الماضية بالحصول على ما يكفي من الأسلحة للسيطرة على المدينة.

وأعلن "بريجوجن"، يوم الجمعة، أن قواته التي قادت الهجمات المستمرة منذ شهور في باخموت ستنسحب، لأنها حرمت من الذخيرة وتكبدت نتيجة ذلك خسائر "لا فائدة منها وغير مبررة".

كان "بريجوجن"، الذي انتقد علانية بشدة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ومسئولين كبار في الجيش بسبب طريقة إدارتهم للحرب في أوكرانيا، قال إن المسئولين في موسكو الذين تنهشهم "الغيرة التافهة" يضنون على رجاله بالإمدادات الحيوية.

لكنه عاد اليوم وقال، في رسالة صوتية نُشرت على قناته على "تليجرام": "تلقينا الليلة الماضية أمرًا بالقتال، لأول مرة خلال كل هذا الوقت".

وأضاف: "تلقينا وعودًا بالحصول على كل ما نحتاج من الذخيرة والأسلحة لمواصلة المزيد من العمليات، ووُعدنا بنشر كل ما هو ضروري لمنع العدو من عزلنا (عن الإمدادات)".

txt

سيناريوهات قاتمة.. قوات فاجنر تسلم مواقعها للقوات الشيشانية بسبب أزمة نقص الذخيرة

كواليس معركة باخموت

وتشهد باخموت، التي تعتبرها روسيا نقطة انطلاق إلى مدن أخرى في منطقة دونباس الأوكرانية التي لا تزال خارج سيطرتها، المعركة الأكثر حدة في الصراع، إذ قتل الآلاف من الجانبين في شهور من الحرب الطاحنة.

واضطرت القوات الأوكرانية للتراجع في الأسابيع الأخيرة، لكنها بقيت متشبثة بالمدينة لإلحاق أكبر خسائر ممكنة بالقوات الروسية قبل أن تنفذ كييف هجومًا كبيرًا مزمعًا ضد القوات الروسية على خط المواجهة الذي يمتد ألف كيلومتر.

وقال بريجوجن، اليوم الأحد، أيضًا إن وزارة الدفاع الروسية كلفت الجنرال سيرجي سوروفيكين بالتعاون مع فاجنر.

وأضاف: "هذا هو الرجل الوحيد برتبة جنرال الذي يعرف كيف يقاتل".

وقاد سوروفيكين الهجمات الروسية على أوكرانيا لعدة أشهر قبل تعيين رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف قائدًا عامًا للعمليات.

txt

مُهددًا بالانسحاب.. قائد قوات فاجنر: تأخر الإمدادات وراء هلاك الآلاف فى باخموت

فاجنر الروسية باخموت أوكرانيا بريجوجن روسيا

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الموافقة على 125 طلب إجازة لبعض العاملين بـ"تربية وتعليم أسيوط"

اتجاه في اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة الزمالك وبروكسي في بطولة كأس مصر

المؤبد لـ12 متهمًا بينهم أمريكى فى قضية تهريب آثار للخارج

النيابة تحبس متهمين بسرقة المساكن فى الخليفة

إصابة 9 أطفال فى انقلاب أتوبيس حضانة بترعة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس