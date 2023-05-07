الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لعامل قتل شقيق زوجته فى شبرا الخيمة

محكمة القضاء الاداري
محكمة القضاء الاداري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بالإعدام شنقًا لعامل؛ لاتهامه بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة وسكين"، في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 25228 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2490 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود. م"، 38 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل عمدًا المجني عليه مصطفى حمدي عبدالجابر، مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة.

عامل الإعدام شنقا أسلحة بيضاء مطواة وسكين شبرا الخيمة

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