الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ مناخ: 60% من التغيرات المناخية بسبب الأنشطة البشرية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن 60% من التغيرات المناخية تحدث بسبب الأنشطة البشرية، وأن أبرز هذه التغيرات المناخية يكمن في ارتفاع درجات الحرارة الذي يستشعره العالم حاليًا. 

 وأشار أستاذ المناخ إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري، تتسبب فيه الدول الصناعية الكبرى بسبب أنشطتها الاقتصادية على اختلاف أنواعها.

وأضاف "قطب"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" إلي أن سمات الكربون وغازات الكربون الاحتفاظ بدرجات الحرارة، كما أن ارتفاع  درجات الحرار يؤدي بدوره لخلل في منظومة مكونات الهواء وبالتالي نسبة الأوكسجين في الهواء لن تكفي البشرية.

وأوضح أن الغابات يمكن أن تحترق من تلقاء نفسها من خلال تفاعل الأوكسجين مع درجات الحرارة المرتفعة. 

 

المناخ التغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة الاحتباس الحرارى منظومة مكونات الهواء

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