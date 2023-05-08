الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعيد بدر: مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية فرصة لتنشيط السياحة

الدكتور سعيد بدر
الدكتور سعيد بدر رئيس قسم النحت

انطلق مهرجان النحت على الرمال، الأحد، على شاطئ السرايا بالإسكندرية بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجامعة الإسكندرية ليستمر لمدة 4 أيام حتى الأربعاء 10 مايو.

قال الدكتور سعيد بدر، رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، إن مهرجان النحت على الرمال تجربة تنظم للمرة الأولى على شواطئ الإسكندرية ولكنها لن تكون الأخيرة لكونها تشكل فرصة لا بد من استغلالها وتطويرها واحتواء مواهبها وتحويلها لمهرجان دولي ينظم بشكل منتظم.

وتابع رئيس قسم النحت في تصريح لـ"الدستور"، أن المهرجان الفني المنظم على شواطئ الإسكندرية هو نشاط متعارف عليه في معظم الدول الساحلية ليشكل فرصة يتم استغلالها للتنشيط السياحي واستغلال مواهب شباب الفنانين لعمل منحوتات فنية تتناسب مع الرملة كمادة خام وبنائها وإبراز جمال عروس المتوسط بمنحوتات سكندرية مصرية.

وأضاف أن المهرجان الفني واجهه حضارية للإسكندرية لإبراز مواهب شبابية فنية تستحق، واشتراك يحقق مبدأ تبادل الخبرات بين الطلاب وبعضها من مختلف الجامعات علاوة على تعلم مهارات جديدة في تحد محسوب النسب والمعايير على مساحة رملية تقدر بمساحة ٢.٥ متر بارتفاع متر ونصف.

وتابع رئيس قسم النحت، أن فن النحت لا بد من تعميم استغلاله واحتواء مواهبه خارج إطار المهرجان الرملي لتتكرر الفكرة في النحت الحجري وإنتاج منحوتات تمثالية تستغل في تزيين الميادين والطرقات العامة لتحقيق المعايير اللازمة في التصميم والخامة المستخدمة والأداء وتقنيات التنفيذ ليكون واجهة مناسبة ولائقة تعكس صورة عروس المتوسط عوضا عما  نشاهده من تشويه غير متخصص.

يذكر أن مهرجان النحت على الرمال هو الأول من نوعه الذي تستضيفه شواطئ الإسكندرية، بمشاركة 13 مشاركا من (كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية- وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية- وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح- وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط) وسيتم اختيار 3 فائزين من المشاركين في المهرجان للحصول على جوائز قيمة.

مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية

مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية
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