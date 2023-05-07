الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: لا تهاون مع أى محاولات للغش التجارى أو احتكار السلع الغذائية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا تهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو احتكار السلع الغذائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

في هذا الصدد، تابع محافظ الغربية نتائج الحملة التي نفذتها لجنة المرور والمتابعة اليومية والمشكلة بقرار المحافظ رقم 183 لسنة 2023 لمتابعة توريد القمح بالمواقع التخزينية، وخلال المرور، تم ضبط نصف طن من القمح المحلي و2 طن علف حيواني مخلوط بالقمح المحلي، داخل مصنع لتصنيع الأعلاف بالطريق الدائري المتجه لقرية برما، وذلك للاستخدام في أغراض غير مخصصة لها.

وأوضح محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير محضر جنحة والتحفظ على المضبوطات بشونة برما التابعة للبنك الزراعي المصري، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه يتابع بشكل يومي نتائج الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، إلى جانب مباحث التموين.

محافظ الغربية تهاون محاولات للغش التجارى احتكار السلع

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