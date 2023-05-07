الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: "إيجالو" يؤجل مفاوضاته مع الهلال السعودي بشأن تجديد عقده

أوديون إيجالو
أوديون إيجالو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم فريق الهلال السعودي، من أجل الاستمرار مع النادي، خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “الرياضية”، اليوم الأحد، نقلًا مصادر خاصة، أن أوديون إيجالو، طلب من وكيل أعماله تأجيل التفاوض مع “الزعيم”، إلى نهاية مايو الجاري، من أجل البقاء موسمًا إضافيًّا في صفوفه، وذلك في الوقت الذي دخل فيه المهاجم النيجيري الفترة الحرة من عقده، ما يسمح له بالتوقيع لأي ناد آخر دون موافقة ناديه الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال يمتلك بند أفضلية التمديد عامًا آخر، حتى يونيو 2024، حسب العقد المبرم مع إيجالو، ما يمنحهم الأسبقية على الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، في مقدمتها نادٍ قطري، ينافس حاليًّا على لقب دوري بلاده، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، إلى أن هداف الفريق الأزرق في دوري روشن السعودي – برصيد 18 نقطة – رغبته في تأجيل التفاوض مع إدارة الهلال من أجل التركيز على ما تبقى من منافسات مع فريقه، الذي سيخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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