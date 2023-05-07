قائمة حفلات نجوم الغناء فى "Sold Out كامل العدد" على منصة WATCH IT

بدأت منصة WATCH IT الرقمية، الأربعاء الماضي، عرض برنامجها الجديد "Sold Out كامل العدد"، التجربة الترفيهية الأضخم في الإعلام العربي مؤخرًا، والتي تستهدف كل الفئات العمرية، حيث تعد تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناعة المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية على مسارح مصر في القاهرة وخارجها.

البرنامج الجديد يقدم 3 محاور رئيسة هي: العروض الكوميدية ولقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد وكذلك الحفلات الغنائية والتي تعتمد في الأساس على النوستالجيا.

وعلى مسرح أركان بلازا يتواجد عدد كبير من نجوم الغناء لتقديم حفلات بحضور جماهيري كما تعرض الحفلات فيما بعد على منصة WATCH IT وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية.

وخلال الفترة الماضية تم تصوير حفل للفريق الغنائي "مسار إجباري"، وحفل المطرب الكبير هشام عباس وحفل المطرب الشاب أمير عيد وغيرهم من المفاجآت، وخلال الفترة الماضية سجل أمير عيد، فقرة غنائية للعرض بعد حواره مع محمود سعد وكذلك سجل فريق "مسار إجباري" حفلًا مختلفًا تمامًا، كما سمح لعدد من الجمهور بالغناء معهم خلال الحفل، حيث تم اختيارهم عن طريق الصفحة الرسمية للمشروع الترفيهي لزيادة التفاعل مع الجمهور بشكل مبتكر.

وقدم النجم الكبير هشام عباس حفلًا مميزًا أعاد نوستالجيا التسعينيات والثمانينيات من جديد بشكل مختلف ويصور النجم الكبير مدحت صالح حفلًا مميزًا خلال حلقته يوم 27 مايو الجاري وجارٍ الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للتواجد في حفلات مختلفة وبطريقة مبتكرة تقدم موسيقى مختلفة تمامًا.

وتجرى مفاوضات أخرى مع عدد كبير من النجوم أصحاب الشعبية الكبيرة لدى الأجيال وخاصة نجوم التسعينيات والثمانينيات بعد نجاح تجربة هشام عباس.