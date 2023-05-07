قطر تغيب عن جلسة مناقشة عودة سوريا للجامعة العربية

غابت قطر عن الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء خارجية العرب، المنعقدة حالياً في جامعة الدول العربية، بشأن عودة سوريا إلى نشاطها الدبلوماسي بجامعة الدول العربية.

وكانت قد بدأت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، وبرئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

وافتتح شكري الجلسة، مؤكداً أن أزمة سوريا امتدت تبعاتها السلبية إلى سائر دول المنطقة والعالم، مضيفًا أن هناك حالة من الجمود التام طالت أزمة سوريا لسنوات، وأثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أن لا حل عسكريًا لها، ولا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع.