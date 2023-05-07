الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطر تغيب عن جلسة مناقشة عودة سوريا للجامعة العربية

اجتماع وزراء خرجية
اجتماع وزراء خرجية العرب

غابت قطر عن الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء خارجية العرب، المنعقدة حالياً في جامعة الدول العربية، بشأن عودة سوريا إلى نشاطها الدبلوماسي بجامعة الدول العربية.

وكانت قد بدأت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، وبرئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

وافتتح شكري الجلسة، مؤكداً أن أزمة سوريا امتدت تبعاتها السلبية إلى سائر دول المنطقة والعالم، مضيفًا أن هناك حالة من الجمود التام طالت أزمة سوريا لسنوات، وأثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أن لا حل عسكريًا لها، ولا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع.

سوريا قطر مصر مجلس وزراء خارجية العرب الجامعة العربية

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