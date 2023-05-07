الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكري: مصر حذرت من تداعيات الصراع المسلح في سوريا

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا.

وأضاف "شكري" خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم، أننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية.

وتابع وزير الخارجية أنه يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوري، وعلى الحكومة السورية المسؤولية الأساسية للوصول إلى حل سياسي، على إعادة اللاجئين السوريين في الخارج.

وقال وزير الخارجية: “نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة”، مشيراً إلى أنه وافق اجتماع وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا للجامعة. 

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