الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات مكثفة عقب ارتفاع منسوب المياه فى المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

رفعت محافظة المنوفية استعداداتها، وذلك تحسبًا لما تشهده بعض مراكز المحافظة من ارتفاع منسوب نهر النيل في بعض القرى، وجرى رصدها من قِبَل الجهات المعنية، وأسفرت عن غرق بعض أراضي طرح النهر، دون إصابات بشرية أو غرق للمنازل.

ورصدت الأجهزة المعنية ارتفاع منسوب نهر النيل فرع رشيد بمنطقة الجزيرة التابعة لقرية شعشاع بالمجرى المائي بدائرة مركز شرطة أشمون بنسبة تتراوح بين 10 سم و15 سم تقريبًا وإجمالي ما غمره حتى الآن 10 أفدنة عبارة عن أراضي طرح النهر والمزروعة بمحصول القمح والذرة والفاصوليا، وتلك الأراضي ملك وزارة الموارد المائية التي تخضع للقانون رقم 12 لسنة 1984 والمنظم لحقوق الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الري.

وأكدت المعاينة عدم وجود خسائر أو أضرار في الممتلكات الخاصة أو خسائر بشرية، كما رصدت الأجهزة ارتفاع منسوب نهر النيل بقرية الغنامية بمقدار 10 سم إلى 15 سم، وغمرت حوالي فدان، وارتفع إجمالي الأراضي المتضررة إلى 11 فدانًا ملك وزارة الري، ولا توجد أي خسائر في الأرواح أو نفوق للحيوانات أو الممتلكات الخاصة بالأهالي، ولا يوجد أي أضرار بمساكن القرى المشار إليها، حيث إنها تقع فى منطقة مرتفعة عن منسوب المياه.

وأخطر مركز شرطة أشمون الجهات المعنية من مديرية الري وحماية النيل لإعمال شئونها مع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والتنسيق مع كل الجهات.

ارتفاع منسوب المياه أشمون استعدادات مكثفة اصابات بشرية ارتفاع أراضي طرح النهر

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