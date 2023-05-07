"أحلام الخليفة الحية" تفوز بالمكعبات الذهبية الدولية فى دورتها الخامسة

أعلنت الدكتورة هبة صفى الدين، مدير عمل برنامج العمارة والأطفال بالاتحاد الدولى للمعماريين، ومدير بيت المعمار المصرى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن عن فوز عمل "أحلام الخليفة الحية" –(رسائل فى حب الخليفة) - لمبادرة الأثر لنا –بجائزة المكعبات الذهبية فى دورتها الخامسة – فئة الوسائط السمعية والبصرية بقيادة مهندسة هدير سعيد دهب، وفيكتور هوجو كوستا، وذلك بمشاركة مجموعة من شباب و أطفال منطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية، منافسا 82 عملا من 31 دولة.

وكانت لجنة التحكيم التى تشكلت من 7 أعضاء من إيطاليا وأمريكا واليابان وكولومبيا وألمانيا والمجر ومصر، قد أجمعت على أن العمل استطاع فعلا تغيير منظور الشباب والأطفال لتراثهم العمرانى وطبيعة المنطقة التى يعيشون بها، من خلال الأفلام التى يعبر فيها أطفال حى الخليفة عن فخرهم بالقيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لحيهم التاريخى، ووعيهم وإدراكهم للقضايا البيئية به.

يذكر أن العمل فاز بجائزة فئة الوسائط السمعية والبصرية فى جوائز المكعبات الذهبية المحلية التى أقامها برنامج عمل العمارة والأطفال بالتعاون مع بيت المعمار المصرى فى فبراير الماضى.

جدير بالذكر أن المكعبات الذهبية يقيمها برنامج عمل العمارة والأطفال بالاتحاد الدولى للمعماريين كل ثلاث سنوات، وتهدف إلى تكريم الجهات والمؤسسات والأفراد الذين يعملون على رفع وعى الأطفال والشباب بثقافة العمارة والبيئة المبنية وتمنح فى أربع فئات: المدارس، المؤسسات، الوسائط المطبوعة، والوسائط السمعية والبصرية.

ومن المقرر أن تقام احتفالية توزيع الجوائز بكوبنهاجن ضمن فعاليات كونجرس الاتحاد الدولى للمعماريين وذلك الفتره من 1 الى 6 يوليو المقبل، بالإضافة إلى معرض يضم الأعمال الفائزة على مستوى العالم.

أحلام الخليفة الحية

أحلام الخليفة الحية

أحلام الخليفة الحية

أحلام الخليفة الحية

أحلام الخليفة الحية