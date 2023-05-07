الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البحث العلمى: مصر تتقدم إلى المركز 24 عالميًا بفضل العلماء والباحثين

البحث العلمي
البحث العلمي

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن العلماء والباحثين المصريين هم أصحاب الفضل الحقيقي في تقدم الدولة بشأن البحث العلمي، لأنهم المسئولون في نشر العلم الدولي والأبحاث وتنفيذها.

وأعرب صقر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، عن سعادته بتقدم مصر إلى المركز الـ24 عالميًا بمؤشر النشر العلمي، مشيرًا إلى أن هناك دولة وإرادة سياسية وحزمة كبيرة من القوانين والمشروعات تقوم عليها البحث العلمي، وكل مؤسسات الدولة تدعم منظومة البحث العلمي.

ووجه رئيس أكاديمية البحث العلمي، الشكر الجزيل للعلماء والباحثين المصريين، مؤكدًا أنهم أصحاب الفضل الحقيقي في تحقيق هذا المركز المتقدم جدًا.

وهنأ باسم الأكاديمية والمجتمع العلمي علماء وشباب الباحثين المصريين على هذا الإنجاز الضخم، متمنيًا للأكاديمية دوام الارتقاء واحتلال المراكز المتقدمة.

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