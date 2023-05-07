الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع سير امتحانات صفوف النقل (صور)

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عددًا من مدارس إدارة مطروح التعليمية وذلك لمتابعة مسار امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة.

وتفقد وكيل تعليم مطروح انتظام العملية الامتحانية بمدرستيّ الثانوية العسكرية ومطروح الثانوية بنات ومصطفى أمين الثانوية بنين بحي الشروق (ك ٧)، حيث تابع أداء طلاب الصف الثاني الثانوي لمادة اللغة العربية إلكترونيًا فترة واحدة لمدة ٣ ساعات، حيث أدى الطلاب الامتحان الإلكتروني بنسبة مائة في المائة عبر المنصة المركزية الخاصة بالمديرية تحت إشراف ومتابعة مركز التطوير التكنولوجي.

وأوضح أن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف كذلك استهل طلاب الصف الأول الإعدادي الماراثون الامتحاني بأداء امتحان مادة اللغة العربية كذلك فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف وأيضًا أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان اليوم الأول في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط كذلك أدى طلاب الصفين الاول والثاني بمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته الامتحان وفق الجدول المعلن.

وأجرى شحاتة، حوارًا سريعًا مع بعض الطلاب خلال مروره باللجان الفرعية تأكد خلاله أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومطمئنًا على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية والوزن النسبي وفقا للتعليمات الوزارية، مشددًا على ضرورة مواصلة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية وتقدير المسؤولية لضمان وصولها لبر الأمان وإعطاء كل طالب حقه كاملاً.

وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات
الامتحان الإلكتروني التطوير التكنولوجي الثانوية بنين العملية الامتحانية امتحانات صفوف النقل تعليم مطروح

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