المحرصاوي يختتم محاضراته حول "أحكام العدد" لطلاب "لغة عربية أزهر"

اختتم أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لطلاب الأزهر الشريف لتأهيلهم علميا وفكريا.

تناولت المحاضرات "أحكام العدد في ضوء كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري"، وذلك بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة.

أكد الدكتور محمد المحرصاوي على أهمية دراسة قواعد اللغة العربية ومعرفة أحكامها؛ حتى يسهل الفهم الصحيح للمقاصد الشرعية وناقش مع الطلاب ما تم شرحه في المحاضرة السابقة من خلال التطبيقات والأمثلة القرآنية.

وتطرق الدكتور المحرصاوي إلى تعريف العدد بأل، وأوضح الحالات التي يكون فيها العدد مضافا إلى معدوده، كما بين حكم تمييز العدد فالعددان ١،٢ ليس لهما فى الغالب تمييز لأن تمييزها في ذات صيغة العدد، والأعداد من ٣ إلى ١٠ تمييزها يكون جمعا مجرورا بالإضافة، ومن ١١ إلى ٩٩ تمييزها يكون مفردا منصوبا، ومن ١٠ إلى الألف ومضاعفتها يكون مفردا مجرورا بالإضافة.

وفي ختام الدورة أوضح الدكتور المحرصاوي العديد من الأمثلة وشارك الطلاب فيها؛ لتطبيق ما تم شرحه من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشواهد الشعرية.

وكانت قد عقدت بكلية اللغة العربية بالقاهرة، دورة تدريبية تحمل عنوان "أحكام العدد في ضوء كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري"، والتى يحاضر فيها أ.د. محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

في بداية المحاضرة عرف العدد على أنه لفظ مبهم لا يوضح بنفسه المراد منه، أما المعدود والذى يطلق عليه أيضا تميز العدد فهو لفظ يوضح المقصود من العدد، وبين أيضا أنه لا توجد قاعدة عامة شاملة تنطبق على كل الأعداد بل تختلف قواعد كتابة العدد والمعدود تبعا لتقسيم الأعداد.