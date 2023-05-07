الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المحرصاوي يختتم محاضراته حول "أحكام العدد" لطلاب "لغة عربية أزهر"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختتم أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لطلاب الأزهر الشريف لتأهيلهم علميا وفكريا.

تناولت المحاضرات "أحكام العدد في ضوء كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري"، وذلك بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة.

أكد الدكتور محمد المحرصاوي على أهمية دراسة قواعد اللغة العربية ومعرفة أحكامها؛ حتى يسهل الفهم الصحيح للمقاصد الشرعية وناقش مع الطلاب ما تم شرحه في المحاضرة السابقة من خلال التطبيقات والأمثلة القرآنية.

وتطرق الدكتور المحرصاوي إلى تعريف العدد بأل، وأوضح الحالات التي يكون فيها العدد مضافا إلى معدوده، كما بين حكم تمييز العدد فالعددان ١،٢ ليس لهما فى الغالب تمييز لأن تمييزها في ذات صيغة العدد، والأعداد من ٣ إلى ١٠ تمييزها يكون جمعا مجرورا بالإضافة، ومن ١١ إلى ٩٩ تمييزها يكون مفردا منصوبا، ومن ١٠ إلى الألف ومضاعفتها يكون مفردا مجرورا بالإضافة.

وفي ختام الدورة أوضح الدكتور المحرصاوي العديد من الأمثلة وشارك الطلاب فيها؛ لتطبيق ما تم شرحه من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشواهد الشعرية.

وكانت قد عقدت بكلية اللغة العربية بالقاهرة، دورة تدريبية تحمل عنوان "أحكام العدد في ضوء كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري"، والتى يحاضر فيها أ.د. محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

في بداية المحاضرة عرف العدد على أنه لفظ مبهم لا يوضح بنفسه المراد منه، أما المعدود والذى يطلق عليه أيضا تميز العدد فهو لفظ يوضح المقصود من العدد، وبين أيضا أنه لا توجد قاعدة عامة شاملة تنطبق على كل الأعداد بل تختلف قواعد كتابة العدد والمعدود تبعا لتقسيم الأعداد. 

الأزهر الشري الازهري الأزهر الشريف الدكتور محمد الدكتور المحرصاوي الدكتور محمد المحرصاوي الدورة التدريبية

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس