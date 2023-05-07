الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطارى تحث أبوالغيط على التدخل لوقف القتال

أبوالغيط
أبوالغيط

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خطابًا من القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري، يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة، وحثوا فيه أبوالغيط على التدخل لوقف القتال في السودان.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، اليوم الأحد، بأن القوى المدنية السودانية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع؛ لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة إشعال الحرب أو توسيع رقعتها ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة، والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم.

القوات المسلحة القتال في السودان جامعة الدول العربية جامعة الدول العرب جامعة الدول

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