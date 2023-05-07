الأحد 07 مايو 2023
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"زراعة الفيوم": الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بالفلاح وزراعة القمح (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالفلاح المصري والقمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة. 

وقال راشد خلال تصريحاته عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إن الوزارة تولي اهتمامًا بزراعة القمح على مستوى الجمهورية من خلال توجيهات الرئيس السيسي، معقبًا: "لدينا 173 ألف فدان لزراعة بالقمح، بالإضافة إلى العديد من مناطق تخزين القمح".

وأشار إلى أن المحافظة تتعاون مع المزارع من البداية حتى نهاية الحصاد، مردفًا: "نطبق نموذجًا حتى نتوسع فيه من خلال ترشيد استهلاك المياه الذي يوفر لنا 40%، وتوفير 25% من التقاوي، وزيادة المساحة المزروعة بنسبة 10%".

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على أن زيادة سعر توريد القمح كان لها تأثير إيجابي، متابعًا: "تجربتنا مع المزارعين نجحت ويمكننا أن نتوسع فيها، وبالنسبة إلى الحقول الإرشادية فهي مهمة جدًا لأي محصول من المحاصيل، حيث إنها بوابة ومفتاح النهوض، خاصة أننا ننفذ حزمة من التوصيات الفنية للنهوض بالمحصول".

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