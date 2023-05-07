الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير شئون المجالس النيابية ينعى المستشار عبدالله عصر

علاء فؤاد
علاء فؤاد

نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثلا عن الحكومة المستشار عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

وقال الوزير: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، بقلوبٍ يعتصرها الألمُ الحزن ومزيد من الحزن والأسى ننعى شيخا من شيوخ القضاء ورمزا وشخصية كريمة رئيس محكمة النقض والذي قضي فى محراب العدالة نصف قرن وأتم رسالته ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء سوف يظل ذكرى طيبة، وإذ ندعو المولى أن يتغمد الفقيد سيبقى مخلدا اسمه رحم الله الفقيد وألهم أهله السلوان".

ونعى المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، المستشار عبد الله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية منذ أيام قليلة قائلا "أنعى أخا وصديقا عزيزا، المستشار الأخ عبد الله عصر، لقد عاصرته في بداية حياته يصعد أولى درجات القضاء وظل يصعد الكل الدرجات بخطى ثابتة، راسخة، قوية، ونصب عينيه رسالة القضاء الشامخة وهي تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه بحنكة وذكاء إلى أن وصل إلى أعلى تلك الدرجات وهي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف" أبوشقة": كان نموذجا صادقا في كل مجالات حياته وبما لمسناه وما لمسته من أدائه الصادق الوطني رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.

وأوضح "أبوشقة": عزاؤنا في ذلك مسيرته الحافلة وينطبق على الأخ والصديق العزيز قول الشاعر الناس صنفان: موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، وعزائي في ذلك أيضا قول الله تعالى" كل نفس ذائقة الموت "وقوله تعالى" والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون "رحم الله الفقيد وطيب ثراه.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المجالس النيابية المستشار بهاء أبوشقة المستشار عبد الله عصر المستشار علاء الدين فؤاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

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