تحرير 170 محضرا تموينيا في حملة تفتيشية بالمنوفية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بحملة تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة اليوم الأحد، وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 170 محضرا تموينيا متنوعة ما بين 87 محضر مخالفات مخابز و83 محضر مخالفات أسواق.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من أبرز المحاضر التى تم تحريرها، محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مصنع طوب طفلى بناحية قرية دبركى لقيامه بتجميع واستخدام كمية قدرها طن مازوت دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق، كما تم تحرير محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية بناحية المنطقة الصناعية السابعة مركز السادات وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدون مستندات.