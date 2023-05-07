الأمير هاري يعود إلى لوس أنجلوس في عيد ميلاد آرتشي بعد 28 ساعة في المملكة المتحدة

عاد دوق ساسكس إلى الولايات المتحدة بعد زيارته القصيرة إلى المملكة المتحدة لحضور تتويج والده، وذلك بعد 24 ساعة فقط من تواجده هناك.

سافر الملك المثير للجدل على متن رحلات تجارية ومن المحتمل أنه عاد بسرعة إلى الولايات المتحدة لقضاء المساء مع ابنه أرشي الذي احتفل بعيد ميلاده الرابع أمس السبت.

لم يشارك في موكب التتويج إلى قصر باكنجهام بعد الخدمة في وستمنستر أبي ولم يظهر على شرفة القصر، وبدلاً من ذلك تسلل من الدير مع مرافقة من شرطة العاصمة وأربعة ممرات للعودة مباشرة إلى المطار حسبما ذكرت MailOnline .

ظلت دوقة ساسكس ميجان ماركل في منزلها في أمريكا مع كل من أرشي وليليبت بينما حضر هاري تتويج الملك تشارلز الثالث على الرغم من أنه لم يلعب دورًا رسميًا في هذا الحدث.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الدوق علنًا إلى جانب أفراد آخرين من العائلة المالكة منذ أن انتقدهم في مذكراته سبير، وجلس في الصف الثالث أثناء التتويج صفين خلف شقيقه أمير ويلز.

دخل هاري الدير في نفس الوقت الذي دخل فيه عمه الأمير أندرو والأميرة آن وأبناء عمه بياتريس ويوجيني وشوهدوا وهم يدردشون مع بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي، كما أومأ برأسه وابتسم للضيوف.

لم يُسمح للدوق بارتداء زيه العسكري لأنه لم يعد ملكًا عاملاً ولكن بدلاً من ذلك كان يرتدي بدلة صباحية وربطة عنق مع ميداليتي أفغانستان واليوبيل المثبتة على السترة ونجمة من الطراز الملكي الفيكتوري وزخرفة العنق.

أثناء الخدمة وأثناء تكريم المصلين للملك شوهد هاري مع أفراد العائلة المالكة الآخرين من حوله وهو يتحدث بالكلمات: “حفظ الله الملك تشارلز.. يعيش الملك تشارلز.. عسى الملك أن يعيش إلى الأبد”، كما حضر تتويج الملك تشارلز العديد من المشاهير وملوك ورؤساء الدول.