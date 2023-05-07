السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة مهندس حاسب آلي بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، مما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتزوير في محرر رسمي وهو عبارة عن عقد بيع شاليه خاص بطليقته وبيعه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 18224 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية توكيل رسمي عام علي غير الحقيقة.

وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة الأموال العامة، إلى قيام المتهم "و.إ.ع" مهندس حاسب آلي، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخرى مجهولة في ارتكاب تزوير توكيل رسمي عام مكتب توثيق الإسكندرية، وذلك بأن جعل واقعة مزروة في صورة واقعة صحيحة واتفق مع أخري على ارتكابها وأكدها ببطاقة الرقم القومي للمجني عليها "غ.م.ع" طليقته وطلبت تحرير توكيل للمتهم.

وعقب ذلك قام المتهم بتحرير عقد بيع محرر عرفي ابتدائي وكيلا عن طليقته على غير الحقيقة وقام ببيع شالية بإحدي القري السياحية بالساحل الشمالي وهو ملك لطليقته وحصل على مبلغ مالي قدرة 550 ألف جنيه من العقد الابتدائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وان المتهم قد ارتكب تزوير في محررين محل البيان التوكيل الرسمي عام والعقد العرفي الابتدائي وكذلك الاستيلاء على مبالغ مالية من شخص لبيعه شالية بمستندات مزورة ، وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمة المتهم غيابيا.