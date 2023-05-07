الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التمثيل التجاري: ننتظر عودة العمل بنظام "جي إس بي" المعمم للمزايا بعد موافقة الكونجرس الأمريكي

صادرات
صادرات

قال أحمد عنتر، مدير مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، إن النظام المعمم للمزايا "GSP"، يعد نظام تفضيلي  من طرف واحد مشيرا إلى أن الدول المستفيدة لا تمنح مميزات لمنتجات الولايات المتحدة، بهدف توليد فرص اقتصادية للدول النامية، واستخدام التجارة كأداة لدفع التنمية، وتوسيع الخيارات أمام القطاع الصناعي والاستهلاكي الأمريكي من خلال الاستعانة بمنتجات من الخارج من دول أجنبية تكون فيها ميزة تنافسية، بالنسبة للأسعار.

وأضاف مدير مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، أن النظام متوقف منذ يناير 2021، وننتظر موافقة الكونجرس الأمريكي على معاودة العمل به، خاصة وأنه كان هناك اتجاهات لإجراء بعض التعديلات عليه فيما يتعلق باشتراطات العضوية وحقوق العمال وتمكين المرأة وحقوق الإنسان، وكذلك الدول المستفيدة منه ومن ضمن هذه التعديلات اشتراطات متعلقة بالعضوية.

 

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

وتابع عنتر: "حال إقرار التعديلات الجديدة وعودة العمل به سيتم إعادة الجمارك التي تم فرضها خلال الفترة الماضية إلى الشركات بأثر رجعى".

وذكر أن هناك فرص لدخول الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي تكاد تكون معدومة في الوقت الراهن، عدا البصل والتوم بشكل بسيط، كاشفا عن وجود مفاوضات حاليا بين الحجر الزراعي المصري والأمريكي من أجل فتح السوق الأمريكية أمام بعض الحاصلات الزراعية المصرية ومنها البرتقال والفاصوليا والمانجو.

 

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