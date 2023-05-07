الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍ لمزارع سمكية مخالفة في بورسعيد

إزالة حالة تعدٍ لمزارع
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة الأستاذ أحمد زغلف، رئيس الحي، حملة مكبرة، ضمن الموجة الـ21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 13 حالة تعدٍ لمزارع سمكية مخالفة بجمعية العبور التعاونية الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 45.5 فدان ضمن الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة، لافتًا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة؛ لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، مشددًا على عدم التهاون في ملف إزالة التعديات.

إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة حالة تعدٍ لمزارع سمكية
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أراضي املاك الدولة اجهزة استغلال الأجهزة التنفيذي

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