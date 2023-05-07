الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة القصابين: الأوضاع فى السودان وأوكرانيا أثرت على سوق اللحوم

لحوم
لحوم

قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوضاع في  السودان وأوكرانيا أثرت بقوة على سوق اللحوم في مصر. 

وتابع عبدالباسط في تصريحات له اليوم، أن مصر أصبحت تنتج 40% من احتياجات اللحوم وتستورد 60% من الخارج.

وأشار نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يعزز سيطرة أصحاب رءوس الأموال والمستوردين على السوق، لافتًا إلى أن عددًا من الجزارين أغلقوا محلاتهم وخرجوا من القطاع. 

واختتم هيثم عبدالباسط، بمطالبة الدولة بالسيطرة على مستوردي العجول وتحديد هامش ربح حفاظًا على العاملين بالقطاع.

-القصابين الأوضاع السودان وأوكرانيا أثرها على سوق

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