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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البقوليات اليوم الأحد 7-5-2023

أسعار الفول اليوم
أسعار الفول اليوم

شهدت أسعار البقوليات ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام وعمالة وطاقة، والبقوليات من السلع الغذائية التي لاغني عنها في اي بيت مصري، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البقوليات.

أسعار الفول اليوم

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار البقوليات اليوم الأحد في الأسواق المصرية.

- أسعار الأرز المعبأ والمستورد في الأسواق اليوم الأحد 

بلغت أسعار الأرز المعبأ 25 جنيها للكيلو في المحلات التجارية، اليوم الأحد، والأرز السايب يسجل 28 جنيها للكيلو ، والأرز المستورد الذي طرح مواخرًا في الأسواق مابين 25 إلى 26 جنيها للكيلو في منافذ البيع. 

 - أسعار الفول في محلات الجملة اليوم الأحد 

وقد ارتفعت أسعار الفول المعبأ اليوم في الأسواق ليسجل  38 جنيها للكيلو، بينما جاءت أسعار الفول السائب 29 جنيها للكيلو، والمستورد يسجل 27  جنيها للكيلوفي منافذ البيع.

وقد ارتفعت أسعار طن الفول البلدي في محلات  الجملة لتسجل 33 ألف جنيه للطن، والمستورد في محلات الجملة يسجل 26 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار العدس المعبأ 46 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار العدس السائب سعر 43 جنيها للكيلو.

أسعار الفول اليوم

وأما عن أسعار الفول المدشوش فقد بلغ سعره بـ 33 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

وارتفع سعر الدقيق المعبأ ليسجل 21 جنيه للكيلو في المحلات التجارية، وسجلت أسعار السكر المعبأ 21 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار مكرونة معبأة 24 جنيها للكيلوالواحد.

 - أسعار اللوبيا المصري والمستوردة اليوم الأحد

وسجلت أسعار  اللوبيا المصرية 48 جنيها للكيلو في السواق، وأما عن أسعار اللوبيا المستوردة فقد سجل سعر كيلو اللوبيا المستوردة 45 جنيهًا للكيلو الواحد، والفاصوليا البيضاء المستوردة بـ34 جنيهًا للكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو الحمص 47 جنيهًا  للكيلو، وارتفعت أسعار الترمس بعد زيادة الطلب عليه ليسجل 58 للكيلو الواحد.

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أسعار الأرز أسعار الفول في محلات أسعار اللوبيا المصري سعر الدقيق ارتفعت أسعار طن أسعار الفول اليوم

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