هتكوا عرضه وصوره خلسة.. تفاصيل إحالة رجلي أعمال وآخرين للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر، اليوم، رجلي أعمال وبائعة هوى وترزي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بهتك عرض رجل أعمال آخر وتصويره فيلم إباحي لعلاقة جنسية مع خادمة في أوضاع مخلة ومنافية.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين فيما عدا الأول خطفوا المجني عليه بالتحايل لابتزاز المجني عليهما بتسجيلات إباحية، خلسة؛ فوضعوا لذلك الغرض مكيدة محكمة وزعوا فيها الأدوار بينهم؛ باستدراج ثانيتهم بائعة الهوى إلى عين استأجراها ثالثهم وهيئاها مسرحا لإتمام جرمهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بأن تمكنوا من استدراجه صوروه خلسة حال إتيان أفعال الفحش مع ثانيتهم بكاميرات هاتف ذكي ثبتوه بمسرح الواقعة حسبما جرى اتفاقهم المسبق مع المتهم الأول.