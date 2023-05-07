حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

قررت نيابة السلام، اليوم، حبس عاطلين لارتكابهما وقائع السرقة بالإكراه بمدينة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكان ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من أحد الأشخاص يفيد فيه أنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين "أدلى بأوصافهم" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزتهم واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالي كرها عنه.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم " سلاح أبيض مطواه والهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السلاح الأبيض "مطواه " المضبوط بحوزتهم، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والهاتف واتهمهم بسرقته بالإكراه.

كما أقر المتهمين بارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة والمبالغ المالية من المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.