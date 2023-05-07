الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة المصرية تشارك بالمؤتمر السنوي العاشر للمنطقة الروتارية

صورة ارشيفية للبورصة
صورة ارشيفية للبورصة

شارك رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية في مؤتمر المنطقة الروتارية 2451 (روتاري –مصر) السنوي العاشر الذي عقد بالجونة، وهو أول مؤتمر روتاري صديق للبيئة حيث ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة.

وقد ألقى رئيس البورصة  كلمة تناول فيها قضايا التمويل الأخضر والأسباب التي دفعت المجتمع الدولي إلى الاتجاه نحو التمويل المستدام وآثار عمليات التنمية على مدار العقود الأخيرة على الوضع البيئي للكوكب، حيث ارتفعت معدلات التلوث وازدادت الانبعاثات الكربونية وانكمشت مساحات الغابات مما دعا إلى استحداث آليات عمل توجه الاستثمارات إلى المشاريع الخضراء التي تقلل من الانبعاثات الكربونية وتحافظ على البيئة وتكفل التنمية المستدامة.

أشار الدكاني إلى آليات التمويل المستدام ومن بينها السندات الخضراء وهي الأكثر شيوعا من بين أدوات أخرى مثل الاستثمار المباشر أو القروض، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى وجود أطر تنظيمية وتشريعية لأدوات التمويل الأخضر وذلك في الدول النامية بشكل عام ومصر بشكل خاص.

وأضاف رئيس البورصة أن الحكومة أدركت أهمية التمويل في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وحددت فجوة تمويلية قدرها 153.6 دولار مليار دولار في مشاريع التخفيف من الانبعاثات الكربونية و 94.7 مليار دولار في مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية حتى عام 2050.

ونوه  إلى إعلان البورصة المصرية عن إنشاء أول سوق كربون طوعي في أفريقيا والشرق الأوسط بما يسمح للشركات في مصر وأفريقيا أن تعمل على مشاريع لخفض الانبعاثات الكربونية وبيع أرصدة الكربون المعتمدة، وتعمل البورصة المصرية مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إعداد الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل السوق.

إجمالي قيمة سندات التمويل المستدام العالمية قد بلغ 744.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، في حين بلغ حجم إجمالي القروض المستدامة عالميا نحو 700 مليار دولار أمريكي خلال نفس العام، كما بلغ إجمالي نشاط أسواق رأس المال للشركات المستدامة 21.9 مليار دولار أمريكي في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تشمل الشركات المستدامة نحو 159.3 مليار دولار أمريكي في نفس العام.

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