الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فيبى فوزى تنعى المستشار عبدالله عصر: نموذج يحتذى به فى الأداء الراقى

فيبي فوزي
فيبي فوزي

نعت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، المستشار عبدالله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

جاء ذلك مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقالت وكيلة المجلس في نعيها للفقيد: ببالغ الحزن والأسى أنعى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المستشار الجليل/ عبدالله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، داعية المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء عطائه الوافر وما قدم لوطنه من خدمات جليلة، إذ كان أحد رموز القضاء المصري الشامخ، رئيسا سابقاً لمحكمة النقض ورئيسا سابقاً لمجلس القضاء الأعلى، كما أدى بكل أمانة وإخلاص دوراً مشهوداً في العمل السياسي والبرلماني، ما جعله نموذجاً يحتذى في الأداء الراقي والمتفاني لوجه الله والوطن. 

وتابعت: خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ودعواتنا لله، سبحانه وتعالى، أن يلهمهم وإيانا، معالي المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس، الصبر والسلوان.

التعازي والمواساة الشؤون الدستورية والتشريعية العمل السياسي القضاء المصرى الشامخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الله عصر النائبة فيبي فوزي

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