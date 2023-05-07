بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهم بقتل شخص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل ملابسات ضبط المتهم بقتل شخص بالشرقية بسبب خلافات مالية بكفر صقر في محافظة الشرقية.

وتبلغ لمركز شرطة كفر صقر من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص متوفي إثر إصابته بطلق ناري.

وبسؤال والده قرر قيام عاطل، بالتعدي على نجله بسلاح ناري، كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته السلاح المستخدم" طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.