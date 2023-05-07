أحمد عنتر: 345 مليون دولار إجمالي الصادرات الغذائية إلى أمريكا خلال 2022

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ندوة إلكترونية تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الامريكية"، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة بمناسبة انعقاد معرض Fancy Food خلال شهر يونيو المقبل.

وكشف الوزير المفوض، أحمد عنتر، مدير مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، أن أحدث البيانات الصادرة عن السلطات الأمريكية أظهرت ارتفاع الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى نحو 345 مليون دولار خلال عام 2022، جاء في مقدمتها الرخويات والخضروات والفاكهة المجففة خاصة الفراولة.

وأشار إلى أن معظم المنتجات المصرية للأسف تستهدف الجاليات العربية التي تمثل نحو 10 ملايين نسمة فقط على الرغم من أن السوق الأمريكي يضم 340 مليون نسمة، كذلك يعد أكبر سوق استهلاكي والثالث من حيث عدد السكان بعد الصين والهند، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض الشركات باستهداف المواطن الأمريكي بمنتجات جيدة مثل الفراولة المجمدة والرخويات.

وعن الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية، أكد أن منتج عصير البرتقال الطبيعي وليس النكتار أو المضاف إليه السكر، أمامه فرصة عظيمة في الوقت الحالي، خاصة بعد تراجع محصول فلوريدا على مدار السنوات الماضية بشكل كبير، هذا إلى جانب أن مصر تعد أكبر منتج للبرتقال في العالم.

وأضاف "عنتر" أن مكتب التمثيل التجاري أعد دراسة مفصلة بشأن الفرص التصديرية لعصير البرتقال وتم إرسالها للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لتكون متاحة أمام الشركات التي ترغب في الاطلاع على كافة تفاصيل السوق والمواصفات المطلوبة، مؤكدًا أن هذا المنتج فقط قادر على مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي خلال وقت قصير للغاية.

ولفت إلى أن هناك فرص لمضاعفة الصادرات من الأسماك والرخويات والقشريات والخضروات المجمدة والفواكه المجففة والفراولة المجمدة ومنتجات الخضر المحفوظة مثل “الخرشوف”، منوها بأن صادرات مصر من الأسماك والقشريات العام الماضي سجلت 64 مليون دولار ومن الفواكه المجففة نحو 58.3 مليون دولار، ومن الفراولة المجمدة نحو 18 مليون دولار.