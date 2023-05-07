محافظ الدقهلية يتفقد موقف ميت غمر للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، موقف ميت غمر؛ للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة عقب تحريك أسعار السولار، والتقى عددًا من المواطنين للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.

جاء ذلك بحضور أحمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة، واللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

واستمع "مختار" إلى شكاوى عدد من المواطنين بقيام بعض السائقين بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة ووجه لمدير عام المواقف ورئيس مركز ومدينة ميت غمر بسرعة فحص الشكوي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجّه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة وسحب كل التراخيص الممنوحه لهم، مشددًا على عدم استغلال المواطنين.

وأوضح مختار، أنه تم تشكيل لجان للمرور على كل المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور، بالإضافة إلي مديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي محطات تموين السيارات وضبط الأسواق.

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