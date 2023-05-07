الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الحاصلات الزراعية": صادرات مصر من البطاطس 440 ألف طن خلال 4 أشهر

هشام النجار
هشام النجار

قال هشام النجار نائب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر من أكبر الدول حول العالم في تصدير البطاطس، مشيرا إلى أن جودة المنتج المصري في البطاطس يفوق جودة عدد كبير من الدول.

وتابع  النجار، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن حجم صادرات مصر من البطاطس بلغت نحو 440 ألف طن خلال الفترة 19 ديسمبر2022 - 8 أبريل 2023 مشيرا إلى أنها بداية مبشرة لصادرات البطاطس، متوقعا زيادة حجم صادرات مصر منها هذا العام. 

وطالب نائب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة التوسيع في الرقعة الزراعية في محصول البطاطس خلال السنوات القادمة نتيجة  أنه منتج لها زيادة في الطلب في التصدير بشكل سنوي.

وأوضح أن حجم صادرات مصر من البطاطس تصل إلى 800 ألف طن سنويا، لافتا إلى أن أهم الدول التي تصدر لها مصر البطاطس دول الاتحاد الأوربي والتي تأتي في المركز الأول ويأتي بعدها روسيا، ويليها الدول العربية، مشيراً إلى أن زراعة البطاطس في مصر تواجه مجموعة من التحديات الكثيرة، والتي تؤثر علي إنتاجها ومن أهم تلك التحديات ارتفاع التكلفة على المنتج النهائي.

وذكر أن مصر تستورد تقاوي البطاطس من الخارج ولا يوجد سوى نسبة قليلة إنتاج محلي، لافتاً إلى أن مصر تستورد تقاوي البطاطس من دول “هولندا- فرنسا- الدنمارك- ألمانيا”، مشيراً إلى أن مصر تستورد سنويا ما بين 120 إلى 150 ألف طن تقاوي بطاطس سنوياً، مشيراً إلى أن هناك محاولات إلى إنتاج التقاوي في مصر، حيث تقوم عدد من الشركات الكبرى بإنتاج تقاوي تسمي"درنت" وهي تكون ذات حجم صغير جدا ومكلف خاصة على صغار المزراعين، حيث يتم إنتاج ما بين 30 إلى 40 ألف طن ويكون إنتاج محلي.

قال هشام النجار نائب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية البطاطس توسع في الرقعة الزراعية محصول البطاطس حجم صادرات مصر من البطاطس

الأكثر قراءة

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس