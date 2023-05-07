"الحاصلات الزراعية": صادرات مصر من البطاطس 440 ألف طن خلال 4 أشهر

قال هشام النجار نائب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر من أكبر الدول حول العالم في تصدير البطاطس، مشيرا إلى أن جودة المنتج المصري في البطاطس يفوق جودة عدد كبير من الدول.

وتابع النجار، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن حجم صادرات مصر من البطاطس بلغت نحو 440 ألف طن خلال الفترة 19 ديسمبر2022 - 8 أبريل 2023 مشيرا إلى أنها بداية مبشرة لصادرات البطاطس، متوقعا زيادة حجم صادرات مصر منها هذا العام.

وطالب نائب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة التوسيع في الرقعة الزراعية في محصول البطاطس خلال السنوات القادمة نتيجة أنه منتج لها زيادة في الطلب في التصدير بشكل سنوي.

وأوضح أن حجم صادرات مصر من البطاطس تصل إلى 800 ألف طن سنويا، لافتا إلى أن أهم الدول التي تصدر لها مصر البطاطس دول الاتحاد الأوربي والتي تأتي في المركز الأول ويأتي بعدها روسيا، ويليها الدول العربية، مشيراً إلى أن زراعة البطاطس في مصر تواجه مجموعة من التحديات الكثيرة، والتي تؤثر علي إنتاجها ومن أهم تلك التحديات ارتفاع التكلفة على المنتج النهائي.

وذكر أن مصر تستورد تقاوي البطاطس من الخارج ولا يوجد سوى نسبة قليلة إنتاج محلي، لافتاً إلى أن مصر تستورد تقاوي البطاطس من دول “هولندا- فرنسا- الدنمارك- ألمانيا”، مشيراً إلى أن مصر تستورد سنويا ما بين 120 إلى 150 ألف طن تقاوي بطاطس سنوياً، مشيراً إلى أن هناك محاولات إلى إنتاج التقاوي في مصر، حيث تقوم عدد من الشركات الكبرى بإنتاج تقاوي تسمي"درنت" وهي تكون ذات حجم صغير جدا ومكلف خاصة على صغار المزراعين، حيث يتم إنتاج ما بين 30 إلى 40 ألف طن ويكون إنتاج محلي.