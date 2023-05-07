رئيس حزب الريادة: جميع القوى شاركت في الحوار الوطني للحفاظ على الوطن

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن القائمين على الحوار الوطني من مجلس أمناء ولجان، سهلوا على الجميع بعد تحويل المحاور الثلاثة إلى 19 لجنة وتحويل اللجان إلى 113 موضوعا، فأصبح كل مشارك في الحوار على علم بما سيتحدث عنه.

وأضاف "حسنين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الـ113 موضوعا يشمل جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، وأصحب جميع القوى المجتمع شاركت في الحوار الوطني من أجل الحفاظ على الوطن باعتباره مظلة التي تحمي كل المصريين.

كيف يتم التوافق بين المحاور الرئيسية في الحوار الوطني

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن الحوار هدفه المحافظة على الوطن، ولكل وطني مخلص، والجميع هدفه الخروج بتوصيات تلبى احتياجات الوطن والمواطن ومساندة الدولة في ظل الأوضاع الدولية، خصوصا بعد ولادة شكل جديد للعالم بسبب الحروب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الصورة التي خرج بها هذا الحوار ردت على المشككين في أهميته وإعداده والتجهيز له.