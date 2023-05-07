الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة مزارع خلال عمله على "دراسة قمح" في العياط

وفاة مزارع خلال عمله
وفاة مزارع خلال عمله على "دراسة قمح" في العياط

لقي مزارع مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته خلال عمله على دراسة قمح في إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة.

كان ورد بلاغ لمباحث الجيزة، تفيد نقل مزارع إلى المستشفى مصابًا بعدة جروح وإصابات فارق إثرها الحياة فى العياط. 

وتبيّن أن الضحية خلال عمله على دراسة قمح بأرض زراعية في قرية بالعياط، أصيب أثناء عمله، ولقى مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وأكدوا صحة التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

مزارع العياط عمل دراسة قمح

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