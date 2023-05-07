وفاة مزارع خلال عمله على "دراسة قمح" في العياط

لقي مزارع مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته خلال عمله على دراسة قمح في إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة.

كان ورد بلاغ لمباحث الجيزة، تفيد نقل مزارع إلى المستشفى مصابًا بعدة جروح وإصابات فارق إثرها الحياة فى العياط.

وتبيّن أن الضحية خلال عمله على دراسة قمح بأرض زراعية في قرية بالعياط، أصيب أثناء عمله، ولقى مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وأكدوا صحة التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.