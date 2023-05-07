"الشيوخ" يقف دقيقة حداد على روح المستشار عبدالله عصر ويعلن رئيس الجلسة خلو المقعد

وقف مجلس الشيوخ دقيقة صمت وحداد، وتم خلالها قراءة فاتحة الكتاب ترحما على روح الفقيد المستشار عبدالله أمين عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والذي وافته المنية يوم 3 مايو الجاري.

وعرض المذيع الداخلي للجلسة العامة للمجلس بناءً على تعليمات رئيس المجلس كتاب وزير الداخلية بشأن إخطار المجلس بوفاة النائب، وجاء بكتاب وزير الداخلية أنه طبقا للمادة 256 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص علي ضرورة إبلاغ وزير الداخلية لرئيس المجلس في حال وفاة أي عضو من أعضاء المجلس خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة وبناء على ذلك أخطر المجلس بوفاة النائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية عبدالله أمين عصر وقد قيدت شهادة الوفاة بمكتب صحة ثان القبة قسم حدائق القبة بمحافظة القاهرة وقد قيدت الوفاة بتاريخ 3 مايو الجاري.

وبعد عرض كتاب وزير الداخلية على الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعلن رئيس المجلس خلو المقعد النيابي للنائب المستشار عبدالله عصر رحمه الله.