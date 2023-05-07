بسبب مشاجرة.. العثور على جثة داخل محل صيانة تكييفات في الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، على جثة داخل محل صيانة تكييفات في منطقة الكهف، بالغردقة.

وورد بلاغًا لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة من صاحب محل إصلاح تكييفات، بالعثور على جثة شخص داخل المحل عند قيامه بفتح المحل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبيّن أن الجثة لشخص يُدعى "رمضان" مقيم بمنطقة زرزارة بالغردقة ويبلغ من العمر 34 عامًا.

وبمراجعة الكاميرات المحيطة بالمكان، وتبيّن أنه قامت مشادة بين المجنى عليه، وعامل داخل محل التكيفات يبلغ من العمر 18 سنة تطور إلى التشابك بالأيدي ثم قام الشاب بطعن المجني عليه بسلاح أبيض وإيداع جثته داخل المحل.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.