رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى كلية طب الأسنان وتطوير مبنى الكلية بفرع الشيخ زايد

افتتح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الفم والأسنان، منذ قليل، مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المستشفى الجديد سيضم كل تخصصات طب الأسنان، كما يضم عيادات مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومعامل مجهزة بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، كما يضم المستشفى 10 وحدات بعيادة العلاج الاقتصادي، بالإضافة إلى 3 وحدات لعلاج المرضى من ذوي الهمم، وذلك من خلال نخبة متميزة من أطباء الأسنان.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان، أن المستشفى يضم وحدة متقدمة للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة؛ تعمل على ربط العلوم الأساسية لبيولوجيا الخلايا الجذعية بالتجارب والتطبيقات السريرية، مضيفًا أن وحدة هندسة الخلايا الجذعية بها مقياس الطيف الضوئي للصفائح الدقيقة لإجراء اختبار الامتصاص المناعي المرتبط بالأنزيم (ELISA)، وهو أساس معظم الاختبارات التشخيصية الطبية الحديثة على البشر والحيوانات، ويسمح هذا الجهاز للباحثين بقياس الحمض النووي الريبوزى والبروتينات.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كل المستويات، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، ويشمل مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبوالريش المنيرة والياباني، والمجمع الطبي الجديد بالجامعة الدولية، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى ثابت ثابت لعلاج الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام الجديد 500500