الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرعاية الصحية بالإسماعيلية: وحدة طب أسرة "السلام والمحطة" قدمت 67,300 خدمة طبية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن وحدة طب أسرة «السلام والمحطة» تقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتي تتضمن "عيادة طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، عيادة الأسنان، عيادة تنظيم الأسرة، خدمات المعمل، خدمات  أشعة الأسنان، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الصيدلية، خدمات الطب الوقائية، مبادرات ١٠٠ مليون صحة، والتثقيف الصحي".

وأوضح “سامي” أن الوحدة تقدم خدماتها الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءًا، وتخدم الوحدة حوالي 13,600 نسمة، وقدمت الوحدة 67,300 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظه الإسماعيلية. 

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح وحدة طب أسرة «الكيلو ٢» التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية  في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى إجمالي منشآتها الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا بمحافظة الإسماعيلية والبالغ عددها 6منشآت صحية، إضافة إلى 20 منشأة طبية تم تسجيلها طبقًا للمعايير القومية GAHAR،  وذلك خلال عامين منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وبما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وصولاً للمعايير العالمية.

وأوضح البيان، أن وحدة طب أسرة « الكيلو ٢» قدمت العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 12ألف نسمة ، تخطت 65 ألف خدمة طبية شملت خدمات طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء ، مبادرات ١٠٠ مليون صحة، التثقيف الصحي، حيث تعد منشآت طب الأسرة هي بوابة المنتفع لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة.

الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي مدير لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية الإسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية

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