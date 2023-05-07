بعد حادث الأتوبيس.. مطالبات بازدواج طريق الداخلة / أسيوط

طالب أهالي محافظة الوادي الجديد جميع قيادات المحافظة بسرعة إصدار قرار بازدواج طريق الداخلة أسيوط لوقف نزيف الأسفلت .

وقال خيري طليب رئيس جمعية المصري لحقوق الإنسان بالوادي الجديد، إنه يطالب محافظ الوادي الجديد بسرعة تنفيذ ازدواج طريق الداخلة / أسيوط لما له أهمية كبيرة لأهالي الواحات وحقنا للدماء التي تسيل ليل نهار على هذا الأسفلت الذي حصد أرواح شباب في مقتبل العمر.

وأكد محمد مصطفى، أحد أبناء الوادي الجديد، أن الطريق البديل تنيدة /منفلوط الذي ينتظره الجميع يتبقى منه 10 كيلو متر فقط وهي أصعب مرحلة في الطريق ذاته ومن المحتمل أن يتم الانتهاء منها في غصون سنة على الأقل، حيث أنها منطقة وعرة تحتاج لشواكيش ضخمة.

وأوضح أنه يتواصل بصفة مستمرة مع مسؤلي التعمير وهيئة الطرق للسؤال عن انتهاء الطريق الذي ينتظره الجميع ويوفر الوقت والجهد ومشقة السفر على جميع الأهالي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 93% من الطريق وتتبقي هذه المنطقة الوعرة فقط هي العائق الوحيد لتشغيل هذا الطريق الذي يقلل الضغط على طريق الداخلة /الخارجة/اسيوط الذي يحصد ارواح بصفه مستمرة لوجود منحنيات كثيرة فيه بخلاف منطقة النقب الوعرة والتي ترتفع عن مستوي الطريق بحوالي 300 متر تقريبا.

وقال طارق رشاد أحد أبناء الوادي الجديد، أنه اول مواطن يرسل تلغراف لرئاسة الجمهورية يستغيث فيه من رعونة بعض الطرق الموجودة بين محافظة الوادي الحديد ومحافظة اسيوط مطالبا بإعادة هيكلتها وازدواجها لوقف نزيف الاسفلت المستمر والذي يفقدنا فلذات اكبادنا واقاربنا وهناك حادث الاتوبيس خير شاهد ودليل على فقدنا أكثر من 20 مواطن على الاقل وإصابة العشرات من سوء حالة الطرق التي تحصد الأرواح بصفه مستمرة.

ووجه رشاد رسالة عاجلة لمحافظ الوادي الجديد بتكثيف العمل للانتهاء من طريق تنيدة / منفلوط بحيث يكون الطريق البديل في هذا الوقت لاهالي الواحات عامة لما له من بالغ الأهمية، حيث يعمل على ربط قلب محافظة الوادي الجديد من مدينة الداخلة وشرق العوينات، وحتى أسيوط بطول 280 كيلو مترا، فضلا عن أهمية الكبرى في اختصاره ما لا يقل عن 200 كيلو متر في زمن هذه الرحلات، كما أنه يسهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة من الاستثمار والمشروعات، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب.



وأوضح رشاد أن محور تنيدة منفلوط يعتبر من أهم الطرق التي بدأ تنفيذها منذ قرابة عامين بالوادي الجديد فهو بارقة أمل جديدة لأهالي المحافظة في الوصول إلى المحافظات الأخرى بكل سهولة ويسر، حيث يقطع أهالي الواحات مسافات كبيرة للوصول إلى محافظة أسيوط والقاهرة تصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة تقريبا.



ويعد مشروع طريق "تنيدة – منفلوط" هو أحد مشروعات الطرق القومية التى تنفذها الحكومة والذى يتم تنفيذه على 3 مراحل بطول 300 كيلو متر بتكلفة اجمالية تبلغ ٢.٧مليار جنيه من نقطة الكيلو صفر وحتى نهاية الطريق، والذى يربط مركز بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق وربط المحافظة بمحافظات الجوار للتوسع في خطط التنمية المستدامة.

