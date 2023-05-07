الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة قاتل نجل عمه فى المرج للجنايات

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، إحالة عامل لمحكمة الجنايات؛ بتهمة قتل نجل عمه، لخلافات بينهما فى منطقة المرج.

كان تبلغ لقسم شرطة المرج، من عامل بتغيب نجله طالب عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى توجهه لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية للتقابل مع أحد أقاربه عامل "نجل عمه".

حيث استقل برفقته إحدى الدراجات النارية، وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء واقعة الغياب.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بين والده ووالد المتغيب وتعدى المتغيب على والده بالسب والشتم، فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك قام باستدراجه بدعوى نقل بعض المنقولات.

والاتفاق معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وفور وصوله قام بالتوجه بالدراجة النارية وبصحبته المجنى عليه إلى إحدى المناطق، وتمكن من مغافلته وخنقه باستخدام "حبل" تحصل عليه من داخل الدراجة النارية حتى فارق الحياة.

ووضع الجثمان داخل إحدى الأجولة وإلقائه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة، وعقب ذلك قام بإخفاء الدراجة النارية داخل أحد "الجراجات" كائن بذات الناحية.


وتم بإرشاده التوصل لجثمان المجنى عليه بالمكان المشار إليه وكذا ضبط الدراجة النارية لدى أحد الأشخاص، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم عن الدراجة النارية أيدها.

نيابة شرق القاهرة الكلية قتل نجل محكمة الجنايات عامل إحالة

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