نرصد بالأرقام أسباب ارتفاع حوادث الطرق فى مصر (إنفوجراف)

العنصر البشري أو السرعة الزائدة، سببان رئيسيان في زيادة معدلات الحوادث في مصر وفق الأرقام الرسمية المعلنة، في وقت تقوم فيه الحكومة بإنشاء طرق وكباري بهدف تخفيف الازدحام المروري وتقليل الجهد والكلفة لهما.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى كثرة حوادث الطرق في مصر، والتي تخلف كل عام مصابين ووفيات ضحايا لعمليات الاصطدام التي تحدث على الطرق لا سيما السريعة أو الصحراوية التي يكون عليها سرعة عالية.

مركز مصر فى مؤشر جودة الطرق

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تسببت حوادث الطرق في مصر في مقتل 7101 شخص في 2021 بما يشكل زيادة بنسبة 15.2% مقارنة بعام 2020.

في وقت حاولت فيه مصر تحسين الطرق بإصلاح الكثير منها وإنشاء الجديد، ما جعلها خلال العام 2020 تقفز 90 مركزًا جديدًا في التصنيف العالمي لجودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28

فما أسباب الحوادث التى تقع فى مصر رغم التقدم على مستوى إنشاء الطرق والكبارى وتحسين جودتها؟

العنصر البشرى السبب الأول

يجيب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أبرز أسباب الحوادث في مصر بأن أعلاها هو العنصر البشري بنسبة 75.7%، ثم الحالة الفنية للمركبة وعدم الصيانة بنسبة 17.1%، وآخر الأسباب كانت العنصر البيئي (الشبورة، الرياح..) وكذلك حالة الطرق بنسبة 2.9%.

معدل الوفيات والإصابات

أما على صعيد معدلات حوادث الطرق بشكل عام في مصر، تقول النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2021، إن هناك تراجعًا في معدل الحوادث نتيجة انخفاض الوفيات والإصابات المتعلقة بحوادث الطرق.

فخلال العام 2021 كان عدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق 51511 إصابة، بينما العام 2020 كان العدد 56789 إصابة، وبذلك يكون حدث انخفاض بنسبة 9.3%، أما على صعيد الوفيات فكانت هناك زيادة بنسبة ارتفاع 15.2% ففي العام 2021 كان عدد الوفيات 7101 متوفى بينما في العام 2020 كان 6164 متوفيًا.

المحافظات الأعلى فى الإصابة والوفيات

تعد محافظة الدقهلية هي الأعلى في أعداد الإصابات خلال عام 2021 إذ بلغت 11630، بينما القاهرة بلغت 219 إصابة، فيما بلغت الأقصر 102 إصابة.

إنجازات مصر فى تحسين الطرق

واستطاعت مصر رصف عدد 101500 كيلومتر من الطرق وفق النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عن عام 2020 التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتبقى 149900 كيلومتر تسعى مصر لرصفها.

كما تم رصف 22 ألفًا و529 طريقًا محلية تابعة للمحافظات من خلال المشروع القومي لرصف الطرق في الفترة من عام 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2022 بإجمالي أطوال بلغت 20 ألفا و308 كم بتكلفة قدرها 46.8 مليار جنيه.

ووفق بيانات وزارة التنمية المحلية خلال العام 2021، فإنه تم تنفيذ تلك المشروعات في عدد من المحافظات منها رصف الطرق في الإسكندرية بموجب 2681 مشروعًا و3681 مشروعًا بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعًا بالدقهلية، و1500 مشروع بالبحيرة، و1201 مشروع بدمياط، و1100 مشروع بكفرالشيخ.

آخر الحوادث

وكانت آخر الحوادث التي وقعت في مصر منذ يومين خلفت وفاة 17 شخصا وإصابة 29 آخرين جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق صحراوي سريع في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور أرسلت الصحة 26 سيارة إسعاف لنقل المصابين، بينما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف تعويضات قدرها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بالحادث.