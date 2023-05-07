اليوم.. عرض فيلم "2 طلعت حرب" بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

يعرض ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادي والسبعين، اليوم الأحد، فيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدي أحمد علي، المشارك بالمسابقة الرسمية، وذلك داخل قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بمنطقة وسط البلد.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم فى تمام السادسة مساء، ويعقبه ندوة خاصة للحديث عن العمل بحضور أبطاله وصناعه.

- أحداث وأبطال فيلم "2 طلعت حرب"

وتدور معظم أحداث فيلم "2 طلعت حرب" في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

ويشارك فى بطولة فيلم "2 طلعت حرب" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حسين فهمي، سمير صبري، دلال عبدالعزيز، أحمد وفيق، ياسمين الخطيب، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدي، وهو من تأليف هنزاده فكري، ومدير التصوير محسن أحمد، وإخراج مجدي أحمد علي.

- فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما الـ71

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية الـ71 حتى يوم الجمعة المقبل 12 مايو، وكانت قد اختارت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر، خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية من بين 25 عملًا سينمائيًا عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما، إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعها من إنتاج عام 2022.

والأفلام هى "ليلة قمر 14" ​للمخرج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي "السبكي فيلم للإنتاج الفني"، و"حدث في 2 طلعت حرب" ​للمخرج مجدي أحمد علي، إنتاج أحمد مجدي أحمد علي "شركة جراچ"، وفيلم "11:11" ​​للمخرج كريم أبو زيد، إنتاج أيمن نجيب "Silver Green Film Production"، و"الباب الأخضر"​ للمخرج رءوف عبدالعزيز، بالإضافة إلى فيلم "كاملة"​​ للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس "هوليوود فيلم" وچون إكرام ساويرس.