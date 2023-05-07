الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة العالمية": توقف أكثر من 60% من مستشفيات الخرطوم.. والوضع الصحى "كارثى"

الصحة العالمية
الصحة العالمية

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، اليوم الأحد، عن أن نحو 60% من المستشفيات بالخرطوم خرجت عن الخدمة.

وقال المنظري، في تصريحٍ صحفي، إن السودان بحاجة لأكثر من مليار ونصف المليار دولار، واصفًا الوضع الصحي هناك بـ"الكارثي".

وأضاف: "يعاني نحو 50 ألف طفل من نقص تغذية، ويحتاجون لعناية على مدار الساعة، وهناك 4 ملايين من الحوامل والمرضعات يعانين سوء التغذية الحاد بالسودان".

وكان سكرتير نقابة الأطباء السودانية، الدكتور عطية عبدالله، قد حذر من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة النزاع، مضيفًا أن السودان على شفا الوصول إلى مجاعة، إضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية بها.

أحمد المنظري الأطباء السودانية الصحة العالمية النظام الصحي انهيار النظام سوء التغذية سوء الأوضاع

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