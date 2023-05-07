الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة الإسماعيلية" تبدأ حملة لمواجهة ظاهرة انتشار الغربان

غربان
غربان

بدأت إدارة مكافحة القوارض في مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ حملة لمواجهة ظاهرة انتشار الغربان.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبإشراف من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وبمشاركة المهندس ياسر عبد القادر.

من جانبه، أكد المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة في مديرية الزراعة بالإسماعيلية، أن هذه الحملة تأتي عقب رصد ازدياد إعداد طيور الغربان عن معدلها الطبيعي، وذلك طبقا للدراسة التي اعدتها إدارة المكافحة.

ولفت إلى أن طيور الغربان تتسبب في نشر التلوث وإحداث حالة من ازعاج المواطنين بخاصة المرضي وكبار السن كما انها تتسبب في إحداث حالة من الرعب والزعر بين ربات البيوت والأطفال بسبب انها تقوم ببناء اعشاشها في شرفات المنازل ومداخل العمائر والبنايات.

وأشار مدير عام المكافحة في مديرية الزراعة بالإسماعيلية، إن الحملة تقام لمكافحة الغربان ولكن بما لا يضر مع لا يخل بالتوازن البيئي، حتى يتم الوصول للمستهدف من خفض إعداد الغربان.

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