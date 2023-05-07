رئيس "سلامة الغذاء": معمل تكويد العينات بالموانئ ينعكس على مأمونية الواردات الغذائية

أكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور طارق الهوبي، أن وجود معمل لتكويد العينات بميناء الإسكندرية الحيوي يؤكد دور الهيئة الحيوي داخل الموانئ المختلفة في تسريع إجراءات الفحص، وتقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات الغذائية، بما ينعكس بدوره على سلامة ومأمونية واردات مصر من المنتجات الغذائية، ويعزز من دور الهيئة الرقابي على الغذاء في مصر.

وذكرت الهيئة- في بيانٍ اليوم الأحد- أن ذلك جاء خلال زيارة الدكتور طارق الهوبي التفقدية لمقر الهيئة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

واستهل رئيس الهيئة، جولته بافتتاح أول معمل لتكويد العينات يتبع الهيئة، حيث يتولى المعمل استلام العينات، وتجهيزها وتكويدها مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات العينات، بما يضمن شفافية النتائج، وحياديتها، حيث يحتوي المعمل على أحدث الأجهزة المتقدمة وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد للإبقاء على العينات في حالة جيدة لحين تسليمها للمعامل المختلفة.

والتقى الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نهاد شاهين، حيث تم استعراض دور الهيئة الرقابي، والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، ودورها الحيوي في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على تقديم كل أوجه التعاون والتسهيلات للهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يعزز من دورها الرقابي.

كما قام الهوبي بجولة تفقدية بساحة شركة الإسكندرية وساحة "تحيا مصر" لتداول الحاويات، والتقى مدير عام جمارك الساحة عادل حسين، ومجموعة من مسئولي الفحص داخل الساحة، وتفقد أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية وطرق سحب العينات، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.

والتقى الدكتور طارق الهوبي بمجموعة من المتعاملين مع الهيئة وتحاور معهم إن كان لديهم أية معوقات مع الهيئة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتذليل أية معوقات، مؤكدًا ضرورة التيسير على المتعاملين مع الهيئة، بما يخدم تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.

وفي السياق، زار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الهيئة بميناء الدخيلة، حيث استقبله رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة محمود عبدالفتاح، والتقى بمجموعة من العاملين بفرع الهيئة داخل الميناء، واستمع لمقترحاتهم التي تصب في إطار مصلحة العمل ووعد بتنفيذها في أقرب وقت.

تأتي جولة الدكتور طارق الهوبي، في إطار متابعته لفروع الهيئة في الموانئ المختلفة، وفي إطار جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، لسرعة إنجاز العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي طبقًا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، بما يخدم ويعزز من صادرات مصر الغذائية للأسواق المختلفة.