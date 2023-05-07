"تعليم القاهرة" تصدر تقريرًا عن ثانى أيام امتحانات النقل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تقريرًا عن ثاني أيام امتحانات النقل بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتابع مدير تعليم العاصمة لليوم الثاني على التوالي امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمدرسة أحمد منسى الرسمية لغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية، وأكد على تهيئة الجو المناسب للطلاب.

وتابع أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بمدرسة أحمد منسي الرسمية المتميزة لغات، التابعة لإدارة الشروق الامتحانية.

وكان في استقبال خالد حمدان مدير عام الإدارة وثناء سيد مديرة المدرسة وتابع لجان الصفوف الرابع والخامس الابتدائي، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة الرياضيات.

كما تابع امتحانات الصف الأول الإعدادي وأدى الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات وأخيراً تابع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مادة اللغة العربية وكان عدد المتقدمين (١٤٣) طالبا في (٧) لجان.

وأكد مدير المديرية توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

وشدد "موسى" على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

وأثنى على هدوء وانتظام اللجنة، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتفوق لجميع أبنائه الطلاب.